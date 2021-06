Giornata Mondiale del Rifugiato: il palinsesto Rai

La programmazione dedicata all’appuntamento annuale voluto dalle Nazioni Unite Giornata Mondiale del Rifugiato Credit: © GettyImages Lorenzo Di Palma







Una ricca programmazione in tv, sulla radio e sul web, sarà dedicata dalla Rai alla Giornata Mondiale del Rifugiato, che si celebra il 20 giugno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da guerre, violenze e persecuzioni, lasciano i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese.

Domenica 20 giugno, giorno della ricorrenza, molte trasmissioni tv proseguono il racconto della condizione dei rifugiati di tutto il mondo. A partire da Unomattina in famiglia, in onda alle 8.25 su Rai1. Alle 11.30 la rubrica RegionEuropa su Rai3 ospiterà un approfondimento, mentre alle 13.35 su Rai Movie andrà in onda il film I fantasmi di Portopalo, in cui Beppe Fiorello interpreta il pescatore che ebbe il coraggio di raccontare il naufragio di una nave carica di migranti avvenuto a Natale del 1996 al largo di Portopalo di Capo Passero, vicino Siracusa.

Alle 14 su RaiNews24 andrà in onda uno Speciale condotto da Eva Giovannini. In collegamento Lucia Goracci da Istanbul, Carlotta Sami (Unhcr) via Skype e un rifugiato in studio. La situazione attuale dei rifugiati verrà inoltre raccontata e approfondita in studio da Veronica Fernandes. Inoltre, durante tutta la giornata di domenica Rai Storia proporrà Il giorno e la storia (alle 00.05 e in replica alle 5.30, 8.30, 11.30, 14 e 20), che ripercorrerà le tappe che hanno portato all’istituzione della ricorrenza e il ruolo svolto dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. E tutte le testate Rai daranno ampia copertura informativa alla Giornata nelle edizioni dei rispettivi telegiornali.