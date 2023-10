Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli conducono “Ex on the beach Italia”

La nuova edizione parte su Paramount+ il 22 novembre con i primi 2 episodi Redazione Sorrisi







La nuova edizione di "Ex on the beach Italia" sarà condotta dalla coppia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e arriverà in esclusiva su Paramount+ il 22 novembre con i primi due episodi. In seguito, il programma sarà disponibile con un nuovo episodio a settimana. Prossimamente sarà disponibile anche su MTV (canale Sky 131 e in streaming su Now). La versione italiana del franchise di MTV è prodotta da Fremantle e MTV Entertainment studios.

«Ex on the beach è probabilmente il programma più iconico degli ultimi anni perché non conosco una persona che non ne sia entusiasta. Cercherò di dare il mio tocco glam a questa nuova edizione» commenta Giulia Salemi.

«È un reality autentico, fuori dagli schemi, dove leggerezza e sentimenti si confrontano con la realtà della gelosia. Preparate i popcorn» conclude Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli raccoglieranno il testimone degli ex conduttori Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. «Diamo un caloroso benvenuto a Giulia e Pierpaolo, sicuri che sapranno mettere a frutto l’eredità lasciata da Cecilia e Ignazio. A loro vanno i nostri ringraziamenti per aver contribuito al successo di Ex on the beach fino a renderlo un vero e proprio cult nel suo genere» dichiara Eugenio Bonacci, Chief Content Officer Fremantle Italia.