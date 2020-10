Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo “ballerini per una notte”

31 Ottobre 2020 | 15:00 di Lorenzo Di Palma

Saranno ospiti di Milly Carlucci, come “Ballerini per una notte”, sabato 31 ottobre alle 20.35 in diretta su Rai1 a Ballando con le stelle, i protagonisti della fiction Gli Orologi del Diavolo, Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo.

La loro prova verrà giudicata durante la diretta e il risultato andrà a costituire un “tesoretto” che servirà a migliorare la posizione di una delle coppie in gara e a dare un tocco in più di imprevedibilità alla classifica.

La serata si aprirà con lo spareggio fra le due coppie finite al ballottaggio la scorsa settimana, ovvero Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman contro Vittoria Schisano e Marco De Angelis, ma per motivi di salute, quest’ultimo sarà sostituito da Samuel Peron che ballerà in coppia con Vittoria Schisano.