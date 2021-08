L'attore sta girando a Caserta "Tutto per mio figlio", in arrivo su Rai1 nel 2022 Giuseppe Zeno Redazione Sorrisi







È tra i protagonisti assoluti della tv dell’autunno: l’attore Giuseppe Zeno ha iniziato le riprese della nuova fiction Rai “Tutto per mio figlio” (regia di Umberto Marino, prodotto da Leone Cinematografica), la cui messa in onda è prevista su Rai1 nel 2022. Il set è in uno scenario unico: la bellissima Reggia di Caserta e il Parco Reale.