Gli Europei di nuoto sono dall’11 agosto su Rai2

Tutti i giorni in diretta dalle 14 alle 20 fino al 21 agosto. Redazione Sorrisi







Gli ultimi campionati mondiali di nuoto svoltisi nella seconda metà di giugno lo hanno detto chiaramente: dopo le superpotenze Stati Uniti e Cina i più forti siamo noi italiani. Nove le medaglie d’oro vinte durante la rassegna iridata, che salgono a 22 contando argenti e bronzi, per un terzo posto nel medagliere. Quindi non c’è da nascondersi, i grandi favoriti per i campionati europei al via il prossimo 11 agosto sono proprio gli Azzurri. Tanto più che nuotiamo in casa, visto che il campionato continentale si svolge a Roma.

E se Federica Pellegrini si è ormai ritirata, possiamo contare su una nuova generazione di fenomeni, a partire da Gregorio Paltrinieri, fondista che sarà in ben cinque gare: 800 e 1500 metri stile libero in piscina, 5 chilometri, 10 chilometri e staffetta mista di fondo nelle acque libere. Altro nome da tenere d’occhio è quello della giovanissima Benedetta Pilato, campionessa del mondo nei 100 rana. Gli Europei saranno trasmessi in diretta da Rai2 dalle 14 alle 20 fino al 21 agosto.