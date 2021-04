“Gli incastrati”: al via le riprese della serie Netflix di Ficarra e Picone

Il duo comico scrive, dirige e interpreta la sua prima serie tv Salvatore Picarra e Valentino Picone nella loro Palermo Credit: © Antonio Parrinello Giulia Ausani







Il 26 aprile a Palermo iniziano le riprese di "Incastrati", la prima serie scritta, diretta e interpretata da Ficarra e Picone. Prodotta da Attilio De Razza, arriverà su Netflix nel 2022.

"Incastrati" è una serie comedy in sei episodi che, attraverso il linguaggio e l'ironia tipici di Ficarra & Picone, racconta una vicenda criminosa in stile commedia degli equivoci. Racconta la storia di due amici che restano coinvolti in un omicidio e, nel corso della loro fuga, finiscono col mettersi sempre più nei guai.

Oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), nel cast ci saranno Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).