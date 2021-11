Gli “Mtv EMAs 2021” con i Måneskin, Ed Sheeran e Justin Bieber

Non sarà un semplice show, quello degli Mtv EMAs 2021, che tornano in diretta dal Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria domenica 14 novembre, ma una vera e propria celebrazione globale della musica per il pubblico di tutto il mondo, che ospiterà le performance di grandi star. Presentatrice e performer sarà l’artista rapper, nonché imprenditrice, Saweetie che, si esibirà anche con le sue hit.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20 su Mtv (con il commento a caldo di Carolina Di Domenico e Guglielmo Scilla), Mtv Music (in lingua originale)e su VH1, mentre su Comedy Central andrà in onda solo il Live Show, sempre in diretta, e su Paramount e Spike sarà in onda dalle 23.20.

A salire sul palco ci saranno anche i Måneskin, che debuttano agli EMAs forti di ben tre nomination per "Best Rock", "Best Group" e “Best Italian Act”. Con loro anche Ed Sheeran, che ha ricevuto ben cinque nomination, tra cui "Best Artist" e "Best Pop". E ancora per la seconda volta, saranno presenti agli EMAs: la band Imagine Dragons con il nuovo singolo Enemy e con il rapper e artista J.I.D; il musicista e cantautore, vincitore del premio "Best Push" degli Mtv EMA 2020, Yungblud che si esibirà con il suo ultimo singolo fleabag; Maluma, star della musica latina; la giovane britannica Griff; girl in red e, infine, Kim Petras.

In testa alle nomination, c’è però Justin Bieber che se ne è aggiudicate ben otto. Doja Cat e Lil Nas X lo seguono con sei nomination ciascuno, mentre Ed Sheeran, Olivia Rodrigo e The Kid Laroi seguono con cinque. Per il “Best Italian Act” in nomination ci sono Aka7even, Caparezza, Madame, Rkomi e Måneskin nominati anche per le categorie “Best Rock” e “Best Group”.

A consegnare gli ambiti award saliranno sul palco anche: la pop star internazionale Rita Ora, la super modella Winnie Harlow, il produttore e musicista Ryan Tedder dei OneRepublic, la superstar del WWE Drew McIntyre, il cantautore e attore internazionale Olly Alexander (Years & Years), il DJ e produttore Joel Corry e la star e cantante brasiliana Manu Gavassi.