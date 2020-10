Gli ospiti del weekend in tv: Giuseppe Fiorello a “Domenica in” e “Ballando con le stelle”, Hunziker a “Verissimo”

30 Ottobre 2020 | 14:50 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere sulla tv generalista nel weekend di Halloween e di Tutti i Santi, cioè il 31 ottobre e il 1 novembre? Quali saranno gli ospiti? Spopola Beppe Fiorello, che dal 2 novembre tornerà da protagonista alla fiction Rai con "Gli orologi del diavolo". Per promuovere la fiction sarà sia a "Domenica In" che a "Ballando con le stelle". Ma scopriamo tutti gli altri.

Gli ospiti del 31 ottobre 2020

A "Tv Talk" Massimo Bernardini e la sua squadra analizzeranno l'ultima settimana televisiva. Tra gli ospiti anche il conduttore di "Deal with it - Stai al gioco" Gabriele Corsi e il divulgatore Mario Tozzi. L'attualità sarà affrontata con Riccardo Bocca, Valentina Petrini e Mario Giordano. In onda dalle 15.00, su Rai3.

Silvia Toffanin accoglierà Michelle Hunziker e Francesco Renga: saranno loro gli ospiti di questa puntata di "Verissimo". In onda alle 16.00, su Canale 5.

Nuova puntata per "Ballando con le stelle". Stavolta Milly Carlucci punta su un trio d'eccezione: Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo saranno i ballerini per una notte di questa settima puntata. Tornerà anche Samuel Peron per affiancare Vittoria Schisano: infatti il suo ballerino professionista, Marco De Angelis, ha lasciato momentaneamente il programma per un'intossicazione alimentare. In onda dalle 20.35, su Rai1.





Gli ospiti del 1 novembre 2020

Mara Venier con "Domenica in" aprirà le porte del suo salotto a Giorgio Panariello per una lunga chiacchierata. L'attore e giudice di "Tale e Quale Show" concederà una lunga intervista per parlare di pubblico e privato. Ma non sarà l'unico ospite del salotto domenicale della prima rete di Stato. In studio anche Giuseppe Fiorello e Max Pezzali. Non mancherà lo spazio dedicato a "Ballando con le stelle" con Vittoria Schisano e Costantino Della Gherardesca. Appuntamento alle 14.00 su Rai1.

Questo weekend parte anche la nuova edizione di "Quelli che il calcio" con Luca e Paolo, accompagnati da Mia Ceran. In onda dalle 14.00, su Rai2. In studio ci saranno Ubaldo Pantani (che imiterà il tecnico della Juventus Andrea Pirlo), Toni Bonji, Brenda Lodigiani (che si trasformerà in Luisella Costamagna) e Barbara Foria. Enrico Lucci sarà in collegamento con Yari Carrisi e la fidanzata Thea. Spazio anche ad Alan Friedman per parlare del voto in America. Dagli stadi saranno collegati Ruggero dei Timidi, Mirko Casadei, Dario Vergassola, Boosta e Pantano.

Domenica a "Che tempo che fa" Fabio Fazio ospiterà i Maneskin. La band presenterà il nuovo singolo "Vent'anni". Immancabile la presenza di Luciana Littizzetto e di Filippa Lagerback. In onda dalle 20.00 su Rai3.