Gli ospiti del weekend in tv: Jane Fonda da Fazio, Fabrizio Corona dalla D’Urso

Ecco cosa vedremo in tv nel weekend tra il 17 e il 18 ottobre 2020: tutti gli ospiti dei programmi

16 Ottobre 2020 | 15:53 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere nel weekend del 17 e 18 ottobre in televisione? Da Jane Fonda ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che fa" all'attrice Demet Özdemir di "Daydreamer"; da Silvia Toffanin a "Verissimo", fino all'attualità italiana con Fabrizio Corona, Eva Grimaldi ed Ezio Greggio. Ecco la lista completa degli ospiti nelle trasmissioni più amate.

GLI OSPITI DEL 17 OTTOBRE 2020

Giancarlo Magalli sarà tra gli ospiti di "TvTalk", il programma in onda dalle 15.00 su Rai3, per parlare dei 30 anni de "I Fatti Vostri". Massimo Bernardini con la sua squadra analizzerà l'ultima settimana televisiva in compagnia di Monica Maggioni, Serena Bortone, Giuseppe Cruciani e Anna Pettinelli.

Dopo Can Yaman, Silvia Toffanin aprirà le porte di "Verissimo" all'attrice Demet Özdemir. La protagonista della saop turca "Daydreamer - Le ali del sogno", che interpreta Sanem Aydin, sarà per la prima volta in Italia. Nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5 anche Eva Grimaldi, i protagonisti di "Tu sì que vales" Gerry Scotti e Rudy Zerbi, Federica Panicucci e la coppia composta da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

A "Ballando con le stelle" si festeggerà il ritorno di Samuel Peron in piena attività dopo la positività al Covid. Milly Carlucci sarà la ballerina per una notte di questa puntata e ballerà in coppia con il ballerino. Dalle 20.35, su Rai1.





GLI OSPITI DEL 18 OTTOBRE 2020

Ezio Greggio tornerà nel salotto di "Domenica In" per un'intervista con Mara Venier. Nel salotto di "zia Mara" arriveranno anche Yari Carrisi (il figlio di Albano) insieme alla fidanzata Thea, la protagonista di "Tale e Quale Show" Francesca Manzini, la virologa Ilaria Capua. Ampio spazio anche a "Ballando con le stelle" con Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini per commentare l'ultima puntata. Appuntamento alle 14.00 su Rai1.

Domenica a "Che Tempo Che Fa" da Fabio Fazio ci sarà Jane Fonda, star di Hollywood con due premi Oscar alle spalle. In studio anche Mattia Guarneri, il più giovane intubato per il Covid in Italia. In onda dalle 20.00 su Rai3.

A "Live - Non è la d'Urso", in onda dalle 21.15, la conduttrice ospiterà Fabrizio Corona: l'ex re dei paparazzi parlerà, tra le altre cose, delle accuse ricevute da Nina Moric negli ultimi giorni.