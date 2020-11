Gli ospiti del weekend in tv: Loredana Bertè a “Verissimo”, due premi Oscar a “Che tempo che fa”

20 Novembre 2020 | 17:41 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere sulla tv generalista il 21 e 22 novembre? Quali saranno gli ospiti? Riflettori puntati sulla finale di "Ballando con le stelle", in onda sabato sera: la trasmissione verrà commentata il giorno successivo a "Domenica In". Mara Venier ospiterà anche Iva Zanicchi, da poco guarita dal Covid-19 dopo un periodo trascorso in ospedale. "Verissimo", invece, dedicherà la puntata alle donne con personaggi di spicco come Loredana Bertè e Michelle Hunziker. Da Fazio, su Rai2, ecco due premi Oscar: Glenn Close e Ron Howard. Infatti il prossimo 25 novembre feteggeremo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Gli ospiti del 21 novembre 2020

"Tv Talk" torna ad analizzare il panorama televisivo. Questa settimana Massimo Bernardini lo farà assieme al conduttore di "Report" Sigfrido Ranucci, alla padrona di casa de "L'Aria che tira" Myrta Merlino e a Enrico Bertolino. Spazio anche alla satira politica di Maurizio Crozza. Gli altri ospiti sono: Ficarra e Picone, Marco Maisano, Piero Pelù, Luca Dondoni, Rossella Brescia e Massimo Cirri. In onda dalle 15.00, su Rai3.

Una puntata speciale per "Verissimo". In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Silvia Toffanin dedicherà questo appuntamento proprio alle donne. Le ospiti? Da Loredana Bertè (che racconterà le violenze subite) a Michelle Hunziker (in prima linea con l'associazione "Doppia difesa"), passando per Vladimir Luxuria, Valeria Graci e Valentina Pitzalis, sopravvissuta a un tentato femminicidio. In studio anche J-Ax. In onda alle 16.00, su Canale 5.

L'edizione di "Ballando con le stelle" è giunta al rush finale. In questa puntata verrà eletto il vincitore assoluto del programma condotto da Milly Carlucci. Non mancheranno le sorprese. Infatti la "ballerina per una notte" sarà Carolyn Smith, ovvero il presidente di giuria. Era già successo nel 2019. In onda dalle 20.35, su Rai1.

Gli ospiti del 22 novembre 2020

La 12esima puntata di "Domenica in" dedicherà ampio spazio a "Ballando con le stelle". Mara Venier si collegherà con il vincitore del programma. Prevista poi la presenza dei giudici Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Alessandra Mussolini, anche lei reduce da "Ballando", si concederà invece in una lunga intervista. Elena Sofia Ricci parlerà del film che la vedrà nelle vesti di Rita Levi Montalcini, mentre Iva Zanicchi parlerà della sua esperienza in ospedale causa coronavirus. Appuntamento alle 14.00, su Rai1.

Ospiti da Oscar a "Che tempo che fa". Fabio Fazio ospiterà i due attori Glenn Close e Ron Howard, entrambi protagonisti del film Netflix "Elegia Americana". Immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In onda dalle 20.00, su Rai3.