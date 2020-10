Gli ospiti del weekend in tv: Marco Bocci a “Domenica In”, Andrea Damante a “Verissimo”

23 Ottobre 2020 | 15:42 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere nel weekend del 24 e 25 ottobre in televisione? Da Red Canzian ballerino per una notte a "Ballando con le stelle" fino a LP a "Che tempo che fa", ecco la lista completa degli ospiti nelle trasmissioni più amate.

Gli ospiti del 24 ottobre 2020

Bianca Berlinguer sarà tra gli ospiti di "TvTalk", il programma in onda dalle 15.00 su Rai3. Massimo Bernardini e la sua squadra analizzeranno il racconto televisivo del Covid-19. Tra gli ospiti anche la conduttrice di "Stasera Italia Weekend" Veronica Gentili e il sociologo Derrick de Kerckhove. Spazio poi al commento sull'intrattenimento in tv con Alberto Malanchino (uno dei protagonisti di "Doc - Nelle tue mani"), Cesare Bocci, Camila Raznovich, Orietta Berti e Luca Dondoni.

Nuova puntata anche per "Verissimo". Il programma ospiterà Andrea Damante che parlerà della fine della storia con l'ex Giulia De Lellis. Con Silvia Toffanin anche Tania Cagnotto, che tra pochi mesi sarà mamma, Raoul Bova con la compagna Rocío Muñoz Morales, Maria Grazia Cucinotta, Iva Zanicchi e Matilde Brandi, ultima eliminata dal "Grande Fratello Vip". Dalle 16.00, su Canale 5.

A "Ballando con le stelle" Milly Carlucci punta tutto su Red Canzian: l'ex Pooh sarà il ballerino per una notte della sesta puntata del programma del sabato sera della prima rete di Stato. Dalle 20.35, su Rai1.

Gli ospiti del 25 ottobre 2020

Mara Venier con "Domenica In" aprirà le porte del suo salotto all'attore Marco Bocci e al cantante Francesco Gabbani. Infine Ezio Greggio parlerà del film "Lockdown all'italiana". Appuntamento alle 14.00 su Rai1.

Domenica a "Che Tempo Che Fa" Fabio Fazio ospiterà la cantante internazionale LP. Presenterà la nuova hit "The one that you love". In onda dalle 20.00 su Rai3.