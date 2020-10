Gli ospiti del weekend in tv: Maria De Filippi a “Domenica In”, Carla Bruni da Fazio

09 Ottobre 2020 | 14:57 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere nel weekend del 10 e 11 ottobre in televisione? Da Maria De Filippi ospite di Mara Venier a "Domenica In" a Carla Bruni intervistata da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", fino a Lorella Cuccarini e Can Yaman nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo": ecco la lista completa degli ospiti nelle trasmissioni più amate.





Gli ospiti del 10 ottobre 2020

Simona Ventura e Alessandro Gassman saranno tra gli ospiti di "TvTalk", il programma di Massimo Bernardini in onda dalle 15 su Rai3. Interverranno anche Renzo Arbore, Andrea Delogu, Benedetta Parodi, Francesco Specchia, Enrico Bertolino, Edoardo Ferrario, Massimo Cirri, Diego Passoni, Andrea Fagioli.

Silvia Toffanin aprirà le porte di "Verissimo" alla star internazionale Can Yaman, ovvero il volto protagonista della saop turca "DayDreamer - Le ali del sogno". Tra gli ospiti del salotto di Canale 5 anche Lorella Cuccarini, Ezio Greggio, Gerry Scotti, il sex symbol del momento Michele Morrone (protagonista del film "365 giorni") e la compagna di Luca Argentero, da poco mamma, Cristina Marino. Appuntamento alle ore 16.00.

Mamme, figli, sogni e senso di libertà saranno i temi protagonisti nella quarta puntata di "ItaliaSì!". Ecco i protagonisti del podio di Marco Liorni: la plurimamma Melania, che da Taormina racconta la sua storia; Jana racconta una battaglia che dagli Anni 70 arriva ad oggi: Bussana Vecchia e i suoi artisti, che dovrebbero sgombrare quel luogo simbolo; Caterina Varvello sarà collegata da Rozzano per interessanti novità sul mondo del lavoro; Luis da Lipari che ha spopolato sul web con la sua offerta molto vantaggiosa. Il programma inizia alle 16.25 su Rai1.

A "Ballando con le Stelle" sarà Siniša Mihajlović il ballerino per una notte. L'allenatore del Bologna ne approfitterà del weekend libero dal campionato di calcio (causa Nazionali) per scendere in pista davanti alla temuta giuria del programma di Milly Carlucci. Al suo fianco la bellissima moglie Arianna. Anche Milly Carlucci ballerà e lo farà al fianco di Samuel Peron. Il ballerino professionista è finalmente risultato negativo al Covid-19 e ora può tornare in pista. In onda dalle 20.35.

Gli ospiti dell'11 ottobre 2020

Maria De Filippi approderà nel salotto di "Domenica In" per in'intervista cuore a cuore con la padrona di casa, Mara Venier. Alla corte di "zia Mara" anche Renzo Arbore, Luca Argentero, il professor Matteo Bassetti per parlare dell'emergenza Covid. Ampio spazio anche a "Ballando con le stelle" con Alberto Matano, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto in studio. Appuntamento alle 14.00 su Rai1.

Carla Bruni sarà ospite in esclusiva a "Che Tempo Che Fa" da Fabio Fazio per presentare il suo sesto album. Ma non sarà l'unico volto internazionale della trasmissione: il premio Oscar Whoopi Goldberg si farà intervistare dal conduttore. Ci sarà anche Fedez. In onda dalle 20.00 su Rai3.



Al momento non si conoscono gli ospiti di "Da Noi... a ruota libera", "Domenica Live", "Non è la d'Urso" e "Non è l'Arena".