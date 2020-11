Gli ospiti del weekend in tv: Stefania Sandrelli a “Ballando con le stelle” per omaggiare Gigi Proietti

06 Novembre 2020 | 17:47 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere sulla tv generalista nel primo weekend con il nuovo DPCM e l'Italia divisa in zone, cioè il 7 e l'8 novembre? Quali saranno gli ospiti? A "Ballando con le stelle" verrà celebrato Gigi Proietti con la presenza dell'amica Stefania Sandrelli, che gli dedicherà un ballo. A "Domenica in" si renderà omaggio a Monica Vitti, che pochi giorni fa ha compiuto 89 anni, con la presenza di Giancarlo Giannini.

GLI OSPITI DEL 7 NOVEMBRE 2020

A "Tv Talk" Massimo Bernardini e la sua squadra analizzeranno l'ultima settimana televisiva scandita dalla politica, italiana ed estera. Lo faranno con Barbara Palombelli, Antonio Di Bella e Saverio Raimondo. La scomparsa di Gigi Proietti verrà affrontata con Francesca Reggiani, Lella Costa e Michele Mirabella. Spazio poi a Bianca Guaccero per un focus su "Detto Fatto". In onda dalle 15.00, su Rai3.

Silvia Toffanin accoglierà Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro per la prima intervista "di coppia". Gli altri ospiti di "Verissimo" saranno Isabella Ferrari, Nancy Brilli, Rita Pavone (impegnata con "All Together Now") e l'ultima eliminata dal "Grande Fratello Vip" Guenda Goria. In onda alle 16.00, su Canale 5.

Stefania Sandrelli sarà la ballerina per una notte nella nuova puntata di "Ballando con le stelle". L'attrice renderà omaggio al suo grande amico Gigi Proietti e scenderà in pista con il maestro Giordano Filippo sulle note di “Nina, si, voi dormite”. In onda dalle 20.35, su Rai1.

GLI OSPITI DELL'8 NOVEMBRE 2020

"Domenica in" accoglierà Patty Pravo per una lunga chiacchierata con Mara Venier. Gli altri ospiti saranno Red Canzian e Giovanna Botteri. In occasione del compleanno di Monica Vitti, in studio arriverà Giancarlo Giannini. Appuntamento alle 14.00, su Rai1.

A "Che tempo che fa" Fabio Fazio ospiterà Fiorello Mannoia. La cantante presenterà il nuovo album, intitolato "Padroni di niente". Non mancheranno Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, presenze fisse del programma. In onda dalle 20.00, su Rai3.