Gli ospiti del weekend in tv: Tiziano Ferro a “Domenica In”, Bruno Vespa a “Ballando”

13 Novembre 2020 | 18:05 di Giulio Pasqui

Cosa c'è da vedere sulla tv generalista il 14 e 15 dicembre? Quali saranno gli ospiti? Tiziano Ferro è il super ospite della domenica pomeriggio di Rai1, Bruno Vespa calcherà per la prima volta la pista di "Ballando con le stelle". A "Verissimo" verrà ricordato Stefano D'Orazio grazie alla presenza di Dodi Battaglia. Al debutto la nuova edizione di "Amici".

GLI OSPITI DEL 14 NOVEMBRE 2020

Anche questa settimana a "Tv Talk" Massimo Bernardini analizzerà il panorama televisivo in compagnia della sua squadra di analisti. Spazio all'Election Day americano con Beppe Severgnini e il conduttore di “Unomattina” Marco Frittella. In studio anche Piero Angela, Francesca Fialdini e Rita Pavone, da poco impegnata con "All Together Now". In onda dalle 15.00, su Rai3.

Su Canale 5 debutta la 20esima edizione di "Amici". Nella prima puntata del talent show di Maria De Filippi ci sarà la composizione della classe di allievi. Quest'anno nel cast figurano due new entry. Lorella Cuccarini è la nuova insegnante di ballo, assieme a Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Arisa è la nuova insegnante di canto con Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. In onda dalle 14.10, su Canale 5.

Nuova puntata per "Verissimo". Silvia Toffanin accoglierà in studio Manuela Arcuri: l'attrice si sbottonerà per la prima volta sulla storia con Gabriel Garko dopo il recente coming out di lui. Spazio anche ad Ambra Angiolini per parlare della sua vita privata e del compagno Massimiliano Allegri. Gli altri ospiti saranno la coppia composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Alba Parietti e Dodi Battaglia, che ricorderà l'amico Stefano D'Orazio. In onda alle 16.00, su Canale 5.

A "Ballando con le stelle" è tempo di semifinale. Per la prima volta scenderà in pista il giornalista Bruno Vespa: sarà lui il ballerino per una notte di questa puntata. Oltre a decretare i finalisti di questa edizione, Milly Carlucci consentirà a una coppia di rientrare in gara. Previsto il ritorno di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. In onda dalle 20.35, su Rai1.

GLI OSPITI DEL 15 NOVEMBRE 2020

Super ospite dell'11esima puntata di "Domenica in". Mara Venier intervisterà Tiziano Ferro: il cantante sarà in collegamento da Los Angeles. Da "zia Mara" anche Siniša Mihajlović, che racconterà la sua battaglia contro la malattia. Appuntamento alle 14.00, su Rai1.

A "Che tempo che fa" Fabio Fazio ospiterà i Negramaro. La band presenterà "Contatto", il nuovo singolo estratto dall'omonimo album. Immancabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In onda dalle 20.00, su Rai3.