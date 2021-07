Gli show di Canale 5 e Italia 1 della stagione 2021/2022

Nuovi format e atante conferme per i prossimi mesi dei canali Mediaset Michelle Hunziker Credit: © Graziella Lopedota Stefania Zizzari







All together now

Michelle Hunziker torna la domenica sera con lo show musicale “All together now”. A seguire, due puntate speciali dedicate ai bambini, dal titolo “All together now kids”. E nel 2022 è atteso uno show in due puntate in cui lei sarà protagonista assoluta.

Canale 5 - autunno e primavera 2022

Tù sì que vales - C’è posta per te - Amici - Uomini e donne

Maria De Filippi è la regina del sabato sera: si inizia in autunno con “Tú sí que vales”. Si passa poi a “C’è posta per te” e ai giovani di “Amici”. Intanto al pomeriggio continuano le storie di “Uomini e donne”. La conduttrice sta studiando, con la sua società Fascino, anche un nuovo programma.

Canale 5 - da settembre

Zelig

Fa parte di una serie di eventi speciali di Canale 5, questo show in tre puntate dedicato alla storica trasmissione. Condotto dalla coppia Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, vedrà ospiti nomi famosi del programma come Aldo Giovanni e Giacomo, Ale e Franz e poi nuovi comici.

Canale 5 - autunno

Verissimo

Tornano dopo l’estate le interviste di Silvia Toffanin nel tradizionale appuntamento del sabato. Ma per la prima parte della stagione televisiva (al momento sono previste indicativamente otto o dieci puntate) il programma raddoppia e va in onda anche la domenica pomeriggio. La formula sarà più o meno la stessa, con la possibilità di evolversi eventualmente con piccole novità nel corso delle settimane.

Canale 5 - da settembre

Grande fratello vip

Torna il reality in cui sono protagonisti i Vip. In onda accanto al conduttore Alfonso Signorini ci saranno le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Sono previste, per ora, 13 puntate e otto probabili raddoppi. In questo ultimo caso la messa in onda si estenderà anche al venerdì.

Canale 5 - da settembre

Scherzi a parte

La domenica sera si conferma per Canale 5 l’appuntamento con l’intrattenimento classico. E si comincia con “Scherzi a parte”. Nello show, malcapitate celebrità subiscono scherzi di ogni genere e reagiscono in modo più o meno... contenuto. A condurre la trasmissione c’è Enrico Papi, che torna a Canale 5 con un programma divertente, decisamente nelle sue corde.

Canale 5 - da settembre

Pomeriggio cinque

Barbara d’Urso lascia per la prossima stagione la domenica pomeriggio, ma continua con il contenitore pomeridiano dal lunedì al venerdì, sempre più orientato sull’attualità. E intanto sta pensando a un nuovo programma di intrattenimento di prima serata sempre su Canale 5.

Avanti un altro! - Avanti un altro! Pure di sera

Paolo Bonolis torna con nuove puntate del preserale “Avanti un altro!” e ripropone anche alcuni appuntamenti con la versione da prima serata del quiz. Nel frattempo però il conduttore sta lavorando anche a una nuova trasmissione per il prime time di Canale 5.

Canale 5 - inizio 2022

Caduta libera - La domenica del villaggio

Gerry Scotti parte con nuove puntate di “Caduta libera”, di cui farà anche degli speciali in prime time, torna a fare il giurato a “Tú sí que vales” e poi potrebbe condurre “La domenica del villaggio”, una gara tra borghi, sulle tradizioni del territorio.

Canale 5 - da settembre e nel 2022

Ritorno a scuola

Una delle novità più divertenti della prossima stagione di Italia 1 è questa, condotta da Nicola Savino. L’idea è quella di portare dei personaggi famosi a confrontarsi con dei giovani studenti. I vip si metteranno alla prova tra vere interrogazioni ed esami scolastici. Il risultato è tutto da ridere.

Italia 1 - autunno

Scene da un matrimonio

È uno dei nuovi volti al timone di un programma di Canale 5: Anna Tatangelo. La cantante e conduttrice propone la domenica pomeriggio “Scene da un matrimonio”, una fotografia allegra, calda, empatica, di uno dei momenti di grande emozione per le famiglie italiane. Un piacevole racconto pop, nel senso migliore del termine.

Canale 5 - da settembre

Tiki taka

Piero Chiambretti per il secondo anno consecutivo è alla guida di “Tiki taka”, il magazine di approfondimento calcistico dedicato alla Serie A, ma non solo. Resta il lunedì sera su Italia 1, ma potrebbe aggiungersi una striscia quotidiana.

Italia 1 - autunno

Mattino cinque

Visti gli ascolti record, torna Federica Panicucci con il suo appuntamento mattutino. In cui, insieme con Francesco Vecchi e a ospiti preparati, si discute di cronaca, costume...

Canale 5 - da settembre

E inoltre...

Le iene - Italia 1 - da ottobre

Il programma, che avrà dei nuovi conduttori, andrà in onda in una serata fissa, il martedì, per tutta la stagione, ma in alcuni periodi più “caldi“ avrà un raddoppio il venerdì.

Striscia la notizia - Canale 5 - da settembre

Nuovi conduttori e nuove veline: quest’anno il tg satirico di Antonio Ricci si rinnova. Ma il Gabibbo è sempre una certezza.

Honolulu - Italia 1 - da settembre

Questo nuovo programma comico, con un cast inedito, farà divertire il pubblico del mercoledì sera.

Mistery land - Italia 1 - da settembre

Lo spin-off di “Freedom”, curato da Roberto Giacobbo, è condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin e si occupa di misteri come i Templari e il mostro di Loch Ness.

La talpa - Canale 5 - nel 2022

Mediaset ha i diritti del reality per l’Italia per i prossimi sei anni.

Freedom oltre il confine - Italia 1 - dall’autunno

Torna la domenica il programma di divulgazione scientifica di Roberto Giacobbo.