È stato premiato per la Miglior serie tv, “Un amore”, l’attore Stefano Accorsi. Alla 64a edizione del "Globo d’oro", il premio cinematografico dell’Associazione stampa estera, hanno vinto anche Micaela Ramazzotti (Miglior attrice per “Felicità”), Elio Germano (Miglior attore per “Confidenza”), Matteo Garrone (Premio alla regia per “Io capitano”) e Paola Cortellesi (Miglior film per “C’è ancora domani”).