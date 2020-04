GO Fest!: il festival delle serie tv online

24 Aprile 2020 | 17:43 di Redazione Sorrisi

In questo periodo in cui tutto il mondo è bloccato in casa se c’è una cosa che non si è fermata: l’intrattenimento sul piccolo schermo. Non si ferma nemmeno FeST – Il Festival delle serie tv che si allea con Tlon per un’intera giornata dedicata alle serie, fonte di conoscenza oltre che d’intrattenimento. Domenica 3 maggio ci attende un appuntamento interamente online su diversi palchi e con due programmi paralleli.



Da una parte ci sarà il virtual stage, sul sito dedicato a GO FeST! e sui canali YouTube di Tlon e FeST. Dall’altra c’è invece il Live IG stage, sui canali Instagram di Tlon e FeST, ma anche su quelli di influencer, giornalisti, attori e cantanti.

«Si parla spesso - oggi più che mai - di serie tv come forma di evasione ma le narrative pensate per i piccoli schermi possono, invece, aiutarci a riflettere sulle molte sfaccettature e complessità della realtà. Generare cultura, consapevolezza e comunità attorno al fenomeno della serialità televisiva è il lavoro che da sempre ci proponiamo di fare con Il Festival delle Serie Tv» commenta Marina Pierri, co-ideatrice e direttrice artistica di FeST.

Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon hanno aggiunto: «Le serie tv sono i nuovi miti: è fondamentale parlarne insieme per capire chi siamo e chi vogliamo diventare».

