“Gomorra”: la terza stagione arriva in chiaro su TV8

L'appuntamento è ogni lunedì in prima serata a partire dal 7 settembre, con due episodi ogni sera

04 Settembre 2020 | 16:11 di Giulia Ausani

Per la prima volta in chiaro su TV8, il 7 settembre arriva la terza stagione di "Gomorra", in onda con un doppio appuntamento ogni lunedì alle 21.15.



Se i primi due capitoli della serie hanno raccontato la costruzione, il dominio e la crisi del Sistema degli Scissionisti, in questi nuovi episodi chi è sopravvissuto alle faide si troverà a gestire le ferite che quelle guerre hanno provocato. La stagione, composta da dodici episodi, parte lì dove si era interrotta quella precedente: Pietro Savastano (Fortunato Cerlino) è morto, lasciando un vuoto di potere che dovrà presto essere colmato. Ritroviamo Ciro (Marco D'Amore), che decide di andarsene da Secondigliano dopo la morte della figlia, e Genny (Salvatore Esposito), ora a Roma. La guerra si estenderà quindi oltre i confini di Secondigliano e Scampia.

Tratta dal best seller di Roberto Saviano, "Gomorra" è diretta da Claudio Cupellini e Francesca Comencini. Nel cast della terza stagione troviamo anche Arturo Muselli (è Enzo, il capo di una nuova fazione che cercherà di prendersi il centro di Napoli) e Loris De Luna (è Valerio, un ragazzo della Napoli bene affascinato dalla prospettiva di entrare nella partita).