Grande Fratello: addio a Nicola Fuiano

Si è spento all'età di 61 anni Nicola Fuiano, storico autore televisivo e celebre voce del Confessionale del “Grande Fratello”. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un professionista versatile e carismatico, che ha saputo lasciare un'impronta indelebile nella televisione italiana.

Prima di approdare alla televisione, Fuiano aveva lavorato in teatro, dove si era distinto come direttore di scena, coreografo e ballerino. La sua carriera in TV è stata altrettanto brillante, collaborando a programmi di successo come “L’isola dei famosi”, “La Talpa” e “Cuochi e Fiamme”. Tuttavia, è stata la sua voce inconfondibile, dietro le quinte del “Grande Fratello”, a renderlo noto al grande pubblico.

Molti ex concorrenti del reality lo hanno ricordato con affetto sui social. Anita Olivieri, protagonista della 17a edizione, ha scritto: «Che tu possa portare tutta la tua saggezza, cultura e immensa voglia di vivere anche lì. Sei stato un amico, un padre e un corretto giudice con me». Il judoka Marco Maddaloni, ex concorrente della 15a edizione, ha dedicato un pensiero alla sua «anima stupenda», mentre Perla Vatiero, vincitrice dell'ultima edizione, ha ricordato Fuiano come «una persona meravigliosa... la sua voce in casa mi trasmetteva tranquillità».