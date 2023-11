“Grande Fratello”: Giampiero Mughini lascia la casa. Le ragioni e le sue parole

Nella serata del 16 novembre Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare il reality Alessandro Alicandri







È ufficiale: nella serata del 16 novembre, Giampiero Mughini lascia la casa del Grande Fratello dopo il suo ingresso (preannunciato) al 36esimo giorno. Esce quindi al giorno 67, rimanendo esattamente un mese. Giampiero in queste settimane ha fatto conoscere un uomo molto diverso da quello che abbiamo visto, magari superficialmente, in tv. «Ho vissuto un'esperienza professionale unica, incontrando persone che altrimenti non avrei avuto modo di incontrare». Ha poi comunicato di voler lasciare la casa anche ai compagni. ai quali ha detto le ragion del suo abbandono:



«Premesso che le mie sono inezie, bricioline sul piatto rispetto a quelle di Alex, sono qui purtroppo non a pronunciare una di quelle battutacce che mi vengono facili facili... ma a comunicarvi che tra qualche istante lascerò questa dannatissima casa, assieme portentosa e lancinante, dove avete tollerato che io non cucinassi un uovo che sia uno. Le ragioni sono due: la prima è una sorta di vigliaccheria che in me è sopravvenuta dopo un mese in cui non ho i miei cinque quotidiani al giorno, in cui sono amputato della mia biblioteca, vita in cui in casa mia da Michela e dei miei due figli a quattro zampe proviene totale silenzio. È una vigliaccheria che al 25% conta nella mia decisione. Al 75% conta una cosa per la quale mi dovete perdonare: negli ultimi 30 anni sono stati decisivi i libri che ho scritto, libri che hanno tessuto l'ossatura di cui sono fatto e devo consegnare un libro a fine dicembre di cui devo scrivere una parte difficile, e non so come. Ebbene, a questo libro non posso rinunciare. Un libro per chi scrive libri, è come un bimbo in un grembo di una donna. Questo libro è all'ottavo mese e ha bisogno di quell'ultimo omese di lavoro e a volte significa per scrivere venti righe ci vogliono quattro giorni».



Ha poi invitato tutti gli inquilini nella sua casa come pegno, per farsi perdonare. Un'uscita di scena che non dimenticheremo e che ha rattristato non solo i membri della casa, ma noi spettatori.