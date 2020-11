“Grande Fratello Vip”, Signorini: «Entreranno tre nuovi concorrenti»

18 Novembre 2020 | 10:15 di Giulio Pasqui

Novità in vista al "Grande Fratello Vip": la Casa di Cinecittà si appresta ad ospitare tre nuovi concorrenti. Lo ha annunciato il conduttore Alfonso Signorini nel corso di "Casa Chi", il programma trasmesso sui social del settimanale da lui diretto. «Entrerà un uomo per Zorzi, è già stato scelto. È un gran bel pezzo d'uomo e io credo che Zorzi sarà molto contento. Non si conoscono, ma Zorzi lo seguiva e gli metteva un sacco di like a tutte le sue foto su Instagram. Non è affatto un playboy. Compirà 30 anni a dicembre o gennaio. È al suo primo reality, non ha mai fatto altri programmi televisivi. Ci sarà anche una prossima new entry che solleverà molto scalpore. Anzi, le sorprese saranno due: un altro uomo e una donna», ha detto il giornalista.

Nelle prossime settimane i concorrenti scopriranno il loro destino. Ancora non sanno che il programma finirà a febbraio (invece che a dicembre): come reagiranno? Se lo è chiesto pure Signorini: «La cosa più difficile sarà comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di altri due mesi. Lo faremo entro venerdì prossimo. Non so quali saranno le loro reazioni. Chiederemo ai concorrenti di passare Natale e Capodanno nella Casa. Il programma finirà alle prime settimane di febbraio».

Sempre a "Casa Chi" Signorini si è soffermato sull'ingresso di Selvaggia Roma: «Il suo ingresso solleverà un gran vespaio. Non si fermerà qua. Ci ha detto che è entrata come single ma che uscirà in coppia. Non si sa con chi, ma ci ha detto così». Ne vedremo ancora delle belle?