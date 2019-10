«Grazie dei Fiori» dice arrivederci con la canzone comica

13 Ottobre 2019 | 15:52 di Lorenzo Di Palma

È dedicata alla canzone comica la quinta puntata di Grazie dei Fiori, in onda domenica 13 ottobre, alle 22.45, su Rai3. Puntata che sarà l’ultima della prima tranche del programma, che poi riprenderà a gennaio. Pino Strabioli e Gino Castaldo viaggiano alla scoperta dei diversi tipi di comicità delle canzoni italiane interpretate da attori famosi, cabarettisti e cantanti che si sono misurati con un genere molto amato dal pubblico.

Dai milanesi Cochi e Renato, Gaber e Jannacci caratterizzati da un umorismo irriverente e anticonformista alla comicità romana di Gigi Proietti e Aldo Fabrizi. Dagli sfottò di Rino Gaetano ai napoletani Renato Carosone, Totò e Troisi che hanno attinto dal varietà e dal cabaret. E ancora pugliesi doc come Caparezza e finti pugliesi come Diego Abatantuono. Grandissime attrici come Monica Vitti, Bice Valori e Paola Cortellesi. Pino Strabioli avrà come ospite Maurizio Costanzo, uno che di canzoni se intende e ne ha scritte di bellissime.