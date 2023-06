Grazie, prof. Gassmann!

Una giornata di grandi emozioni per i ragazzi del centro Capodarco di Roma Redazione Sorrisi







Una giornata di grandi emozioni per i ragazzi del centro Capodarco di Roma, specializzato in percorsi formativi per giovani dai 18 ai 30 anni con disabilità intellettiva: Massimo Del Frate di Banijay Italia li ha invitati sul set della fiction “Un professore” dove hanno incontrato il protagonista Alessandro Gassmann.

Tra le tante metodologie usate dal centro, infatti, c’è stata la visione della serie: ogni episodio costituiva un momento di riflessione e un’opportunità per i ragazzi di immedesimarsi nelle storie, aiutando enormemente gli allievi ad “aprirsi” su temi come l’amore, la paura e la violenza.