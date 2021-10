Halloween: la programmazione speciale di Mediaset

Si parte con una maratona dedicata ai Simpson su Italia 1 I Simpson Credit: © Fox Lorenzo Di Palma







Inizia sabato 30 ottobre, su Italia 1, con una maratona dei Simpson che, a partire dalle 21.20 fino a notte inoltrata manda in onda nove episodi della serie XXX: la paura fa novanta, la programmazione speciale che in occasione di Halloween, le reti Mediaset dedicano alla festa che viene celebrata in tutto il mondo alla vigilia di Ognissanti. Centrale il XXXI capitolo della saga, in prima visione assoluta, Treehouse of Horror, che è composto da quattro parti.

Domenica 31 ottobre, invece, TopCrime omaggia la festa dei morti con Agatha Christie e il suo celebre detective Hercule Poirot (David Suchet). In prima serata, Poirot e la strage degli innocenti (titolo originale, Poirot: Hallowe’en Party), che narra l’inquietante storia della 13enne Joyce Reynolds che, durante i preparativi di Halloween, racconta di essere stata testimone di un omicidio avvenuto anni prima.

Sempre domenica 31 ottobre, Italia 2 offre due grandi classici dell’horror. In prima serata, all’insegna del genio di Stephen King e della trasposizione televisiva del suo IT. A seguire, con L’esorcista, film diventato un punto di riferimento del cinema moderno, capace di esercitare un forte impatto culturale. Diretto da William Friedkin, gode di un cast di primissimo livello: da Linda Blair e Ellen Burstyn, da Lee J. Cobb alla leggenda Max von Sydow.