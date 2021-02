Hayu, la piattaforma dove guardare i reality sbarca in Italia: quanto costa?

Già disponibile in altri 26 Paesi al mondo, sbarca anche in Italia il servizio che offre più di 8mila episodi di reality (compreso quello sulle Kardashian)

18 Febbraio 2021 | 16:26 di Giulio Pasqui

Se amate tanto i reality da voler fare delle vere e proprie abbuffate, Hayu è quello che fa per voi. Si tratta di una novità per il mercato italiano: una piattaforma on-demand in abbonamento (SVOD) dove si possono trovare più di 8mila episodi dei reality più amati al mondo. Qualche esempio? Dalle stagioni complete di "Al passo con i Kardashian" a "The Real Housewives", "Below Deck", "Million Dollar Lisitng". Con questo servizio viene scampato il pericolo spoiler: gran parte delle serie americane presenti nel catalogo, infatti, sono disponibili in contemporanea con gli Stati Uniti.

«Guarda i tuoi preferiti nella loro versione originale» è il claim di Hayu. Nato nel 2016 nel Regno Unito, il servizio di NBCUniversal International è già presente in Australia, Norgevia, Canada, Filippine, Hong Kong e Singapore. Adesso arriva in contemporanea in 10 Paesi europei (tra cui Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera). Il costo del servizio è di 4,99 euro al mese, con una prova gratuita di sette giorni (qui maggiori informazioni).

Grande entusiasmo da parte della piattaforma. «Un altro importante obiettivo di Hayu è stato raggiunto! Mentre ci prepariamo a celebrare il suo quinto anniversario, siamo orgogliosi di poter lanciare il servizio di streaming on demand in Italia e in altri 10 paesi europei, estendendo l’offerta a 27 territori in tutto il mondo», ha dichiarato Hendrik McDermott, Managing Director di Hayu. «In qualità di contenitore esclusivo di imperdibili reality internazionali, questa espansione territoriale ci permette di realizzare il nostro sogno: mettere le migliori serie a disposizione di un numero ancora maggiore di fan».