«History of Football»: su History la maratona sulla storia del calcio

28 Maggio 2018 | 17:56 di Manuela Puglisi

Su History (canale 407 di Sky) dal 28 maggio al 10 giugno va in onda «History of Football, la più grande storia mai giocata». Una maratona di due giorni, sette giorni su sette, 24 ore al giorno con le partite e i gol più emozionanti per un evento televisivo internazionale che coinvolgerà 160 paesi in tutto il mondo.



Tra i campioni coinvolti ci sono: Manuel Neuer, Paul Breitner, Philipp Lahm, Ryan Giggs, Rivelino, Lothar Matthäus, Christian Karembeu, David Villa, Gary Lineker e Mario Kempes. Ma anche Emmanuel Petit, Michael Owen, Roger Milla, Osvaldo Ardiles, Jairzinho e, ovviamente Pelé. Uno speciale sarà dedicato in particolare agli allenatori più amati; da Carlos Bilardo (campione del mondo con l'Argentina nell'86) a Louis Van Gaal. Tra gli italiani non mancherà l'allenatore Claudio Ranieri e l'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, Gianluca Vialli.