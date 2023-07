Hollywood, via allo sciopero degli attori

Dopo lo sciopero degli sceneggiatori, scende in campo anche il sindacato degli attori: cosa succede a Hollywood I rappresentanti del sindacato degli attori durante la conferenza stampa che annuncia lo sciopero Credit: © Getty Cecilia Uzzo







È ufficiale, è cominciato lo sciopero degli attori di Hollywood, annunciato dal SAG-AFTRA, il loro sindacato. Giovedì 13 luglio il sindacato degli attori ha infatti proclamato l’interruzione immediata del lavoro di 160 mila lavoratori. Era in un certo senso nell’aria: il clima di agitazione è cominciato con lo sciopero degli sceneggiatori, tutt’ora in corso, ma in ballo c'è anche la rinegoziazione del contratto collettivo degli attori.

La causa dello sciopero

Da una parte, il sindacato SAG-AFTRA cercava di raggiungere un accordo con i rappresentanti delle aziende di produzione cinematografica (la AMPTP) per riformulare i termini del contratto, chiedendo compensi più alti per gli attori a fronte della diversa distribuzione dei prodotti. Con l'avvento delle piattaforme di streaming è venuto a cadere il concetto di replica su cui si basava il sistema dei diritti d’autore, con cui vengono calcolati gli stipendi degli attori di basso e medio livello. Tra la AMPTP e il SAG-AFTRA non è stato raggiunto un accordo e, scaduti i termini di negoziazione, il sindacato degli attori ha proclamato lo sciopero.

Le dichiarazioni

Ad aggiornare il mondo attraverso una conferenza stampa in streaming sono stati la presidentessa Fran Drescher (attrice protagonista della sit-com "La tata") e il direttore esecutivo nazionale e capo negoziatore Duncan Crabtree-Ireland, che hanno antipato la possibilità che lo sciopero possa «probabilmente» durare un po'. La presidentessa ha dichiarato: «Abbiamo un problema. È un momento molto importante per noi. Pensavo che avremmo potuto evitare uno sciopero e la gravità di questa mossa non mi sfugge. È una faccenda molto seria che riguarda migliaia, se non milioni, di persone in tutto il Paese e nel mondo. Non solo i membri di questo sindacato, ma anche di quelli che lavorano in altri settori, al servizio di chi lavora in questa industria. […] Non avevamo scelta. Siamo noi le vittime, vittime di un’entità molto avida».

Anche Crabtree-Ireland è intervenuto: «Da quando sono iniziate le trattative, il 7 giugno, lo staff della SAG-AFTRA e i membri del nostro comitato di negoziazione hanno fatto gli straordinari dedicando le loro serate, i fine settimana e le vacanze al raggiungimento di un accordo che garantisse un futuro sostenibile per la professione degli attori. Nonostante gli sforzi del nostro team, l’AMPTP è rimasta ferma nel suo impegno a svalutare il lavoro dei nostri membri».

Le possibili conseguenze

Lo sciopero degli attori, che coinvolge più di 160mila professionisti, è il più grande degli ultimi quarant’anni e si aggiunge a quello degli sceneggiatori in corso da inizio maggio. Lo sciopero in contemporanea delle due categorie di professionisti del cinema non si verificava dal 1960 e le conseguenze potrebbero essere enormi per l'industria - e la stessa cerimonia degli Emmy potrebbe essere rimandata. Con lo sciopero degli sceneggiatori molti copioni sono rimasti in stand by e con lo sciopero degli attori (molti stranieri sono iscritti al sindacato di Hollywood) si potrebbe andare incontro al blocco totale delle produzioni e delle riprese anche di serie e film già scritti. Secondo i dettami dello sciopero, attori e attrici non partecipano a interviste, proiezioni e apparizioni televisive. L'effetto immediato si è visto durante la prima londinese di "Oppenheimer", quando molti componenti del cast del nuovo film di Christopher Nolan hanno abbandonato il tappeto rosso con l’inizio dello sciopero. Lo stesso Nolan ha poi spiegato la loro adesione allo sciopero: «Sono andati a scrivere i loro cartelli di protesta».

Grossi rischi per i festival cinematografici autunnali, compreso il nostrano Festival di Venezia. L'attività di sciopero prevede l'astensione degli attori anche dalla promozione dei film e quella di quest'anno (dal 30 agosto al 9 settembre) potrebbe essere una kermesse senza star. Per ora, è stato annunciato solo il film d'apertura dell'80esima edizione: "Challengers" di Luca Guadagnino, con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.