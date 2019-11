“Hunters”: ecco il teaser trailer della nuova serie Amazon con Al Pacino

Foto: Al Pacino in "Hunters"

22 Novembre 2019 | 13:45 di Giulia Ausani

Arriverà nel 2020 su Prime Video "Hunters", nuova serie thriller di Amazon con protagonista Al Pacino nei panni di un cacciatore di nazisti degli Anni 70. Creata da David Weil, la serie è prodotta dal premio Oscar Jordan Peele, regista degli acclamati horror a sfondo sociopolitico "Scappa - Get out" e "Us".

Ambientata nella New York di fine Anni 70, "Hunters" ruota attorno ai Cacciatori, un gruppo che, dopo aver scoperto che tra la popolazione ci sono centinaia di ufficiali nazisti decisi a creare il quarto Reich negli Stati Uniti, inizia una sanguinosa caccia per farli fuori e impedire così il compimento del loro piano genocida.

Nel cast ci sono anche Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin.