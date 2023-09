I 27 finalisti del 75° Prix Italia

Le serie "Esterno Notte" di Marco Bellocchio e il fenomeno "Mare Fuori", la "Divina Commedia", un viaggio immersivo nel Metaverso di Rai Cinema, il toccante "After the bridge", documentario sul percorso di accettazione del dolore della madre di un terrorista jihadista, l’inchiesta "Plastica Connection", per promuovere la consapevolezza dell’impatto ambientale della plastica sulla vita del pianeta: sono 5 i prodotti Rai in finale al 75° Prix Italia, in programma a Bari dal 2 al 6 ottobre. A darne notizia, la Segretaria Generale del Prix Italia Chiara Longo Bifano, nel corso del CdA che si è svolto questa mattina.



Dovranno contendersi il podio tra i 27 programmi finalisti, tre titoli per ognuna delle 9 categorie nelle sezioni ufficiali Radio/Podcast, TV e Digital. La selezione, durata tutta l’estate, si è conclusa venerdì scorso: scelti tra i 266 prodotti iscritti al Concorso dalle giurie composte da oltre 80 esperti da tutto il mondo designati tra i broadcaster partecipanti.



“Abbiamo lavorato per avvicinare il più possibile il Prix Italia al pubblico generalista ed ora le giurie ci consegnano un Cartellone di grandissima qualità che si potrà vedere e conoscere di persona. Si tratta di prodotti straordinari provenienti da ben 17 Paesi, in alcuni casi pluripremiati, in altri anteprime assolute che si potranno apprezzare gratuitamente negli screenings del magnifico Teatro Kursaal messo a disposizione grazie alla collaborazione con la Regione Puglia – spiega Chiara Longo Bifano, Segretaria Generale del Prix Italia – Oltre alle proiezioni, il pubblico potrà incontrare i finalisti che arriveranno a Bari per un confronto con le giurie prima del verdetto finale”. Anche la Cerimonia di premiazione sarà aperta al pubblico e all’aperto, la sera di venerdì 6 ottobre, in diretta su RaiPlay e condotta dal palco di Piazza del Ferrarese da Carolina Di Domenico e Filippo Solibello.



Dei 18 broadcaster rappresentati nelle shortlist, hanno riscosso grande successo, oltre alla Rai presente con 5 nomination, le produzioni di Svizzera (SRG SSR, 4 nomination), Olanda (NPO, 3 nomination), Francia (ARTE e RADIO FRANCE, con 3 prodotti finalisti), Germania (ARD, 2 nomination) e Svezia (SVT, 2 nomination). Si registra, inoltre, un significativo interesse per le produzioni asiatiche, dalla Corea del Sud (MBC) al Giappone (NHK).



Il tema della guerra è ancora molto presente, nel racconto della cronaca e nell’approfondimento dei risvolti sociali e umani. Al contempo, l’allentarsi dell’emergenza pandemica ha riportato una forte voglia di socialità e di cultura con grande innovazione e continua sperimentazione.



Rai entra anche nella “terzina” dei finalisti del premio speciale Prix Italia/Ifad/Copeam, arrivato alla seconda edizione con lo scopo di creare consapevolezza sui temi della sostenibilità ed in particolare della sicurezza alimentare sempre più legata alla salvaguardia degli ecosistemi e delle risorse idriche.



Altri due i riconoscimenti speciali che verranno assegnati: il Premio Signis e il Premio In Onore del Presidente della Repubblica i cui giurati valuteranno il prodotto migliore tra i 27 finalisti.



“Il 75esimo anno del Prix Italia - commenta Walter Iuzzolino, Presidente Prix Italia 2023 - arriva in un contesto di cambiamenti cruciali per il settore globale dell’audiovisivo e costituisce una opportunità unica per ricordare alla nostra industria il ruolo fondamentale che la televisione pubblica riveste nel creare, sviluppare e promuovere programmi meravigliosi, iconici ed imperdibili”.



Il programma della manifestazione è accessibile attraverso il QR-code dell’evento e sul sito www.prixitalia.rai.it.



Ecco le shortlist dei finalisti suddivisivi per ciascuna categoria:

o RADIO & PODCAST MUSIC

Australia - ABC Australian Broadcasting Corporation

Fairlight CMI: The Sound You’ve Never Heard Of (Fairlight CMI: il suono che non avete mai sentito)



Netherlands, NPO Nederlandse Publieke Omroep

De laatste dagen van Marvin Gaye (Gli ultimi giorni di Marvin Gaye)



Slovenia - RTVSLO Radiotelevizija Slovenija

Morje (Il mare)



o RADIO & PODCAST DRAMA

Germany - ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

Campo



Norway - NRK Norsk Rikskringkasting

Vennen (L'amico)



Switzerland - SRG SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision

Die eingebildete Maske (La mascherina immaginaria)



o RADIO & PODCAST DOCUMENTARY AND REPORTAGE

France - ARTE RADIO/ ARTE FRANCE

À coeur ouvert (A cuore aperto)



France - RADIO FRANCE

Inside Kaboul (Dentro Kabul)



Ireland - RTÉ Raidió Teilifis Éireann

Documentary On One: Blackrock Boys (Documentary on One: I ragazzi di Blackrock)



o TV PERFORMING ARTS

Germany - ARD Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

Cunningham



Sweden - SVT Sveriges Television

Historjá – Stygn för Sápmi (Historjá – Ricami per Sápmi)



Switzerland - SRG SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision

Mon corps virtuel et mon double (Il mio corpo virtuale e il mio doppio)



o TV DRAMA

Denmark - DR Danmarks Radio

Huset (Prigioniero)



Italy - RAI Radiotelevisione Italiana

Esterno notte



United Kingdom - CH4 Channel 4

I Am Ruth



o TV DOCUMENTARY



Italy - RAI Radiotelevisione Italiana

After the Bridge



Netherlands, NPO Nederlandse Publieke Omroep

Wend je lichaam naar de zon (Rivolgi il tuo corpo al sole)



Poland - TVP Telewizja Polska

Pisklaki (Gli scriccioli)



o DIGITAL FACTUAL



Japan - NHK Nippon Hōsō Kyōkai

The Papageno Project – Stories of Life with Suicidal Feelings (Il Progetto Papageno – Storie di vita con sentimenti suicidi)



Sweden - SVT Sveriges Television

Den stora älgvandringen (La grande migrazione degli alci)



Switzerland - SRG SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision

Immersion – Sauvetages en Méditerranée (Immersione – Salvataggi nel Mediterraneo)



o DIGITAL FICTION



France - ARTE FRANCE

Terrain sensible (Marseille mon amour)



Italy - RAI Radiotelevisione Italiana

Mare Fuori



Netherlands, NPO Nederlandse Publieke Omroep

Flexe Meiden: Roxy’s verhaal (La storia di Roxy)



o DIGITAL INTERACTIVE



Czech Republic - ČRO Český Rozhlas

Šachová hra (Gioco degli scacchi)



Italy - RAI Radiotelevisione Italiana

La Divina Commedia, un viaggio immersivo nel Metaverso di Rai Cinema



Spain - RTVE Radiotelevisión Española

Cómo el machismo marcó nuestra adolescencia (In che modo il sessismo ha plasmato la nostra adolescenza?)



o PRIX ITALIA – IFAD – COPEAM SPECIAL PRIZE



Italy - RAI Radiotelevisione Italiana

Plastica Connection



Korea, South - MBC Munhwa Broadcasting Corporation

The Water Is Coming (L’acqua sta arrivando)



Switzerland - SRG SSR Société suisse de radiodiffusion et télévision

Cuore di Reef