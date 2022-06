Regé-Jean Page e Jonathan Bailey insieme alle sfilate maschili di Giorgio Armani Redazione Sorrisi







Sono stati visti l’uno di fianco all’altro, il duca di Hastings (Regé-Jean Page) e il visconte Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alle ultime sfilate maschili di Milano, da Giorgio Armani. Ma ci spiace per i fan che già speravano nel ritorno del duca nella serie: per ora non è previsto.