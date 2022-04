I canali lineari FAST di Rakuten Tv arrivano su web e mobile

Rakuten Tv lancia oggi su web e mobile i suoi canali lineari FAST - Advertising served. Tutti i canali attualmente disponibili su Smart Tv saranno ora disponibili anche su web e mobile in tutti i paesi europei.



Rakuten Tv migliora così l’accessibilità della piattaforma per gli spettatori che potranno accedere ai contenuti gratuiti della piattaforma attraverso tutti i dispositivi, espandendo ulteriormente la diversificazione di mercato nell'offrire grandi contenuti premium attraverso vari tipi di offerta (acquisto, noleggio, abbonamento o visione gratuita con pubblicità), tutto in un unico luogo.



I canali, gratuiti e con pubblicità, saranno ora accessibili tramite il sito web, l'app iOS e l'app mobile Android attraverso la sezione del menu dedicata. Saranno disponibili in 42 paesi in Europa con una media di 100 canali per Paese e includono una grande varietà di generi tra notizie, sport, attualità, intrattenimento per bambini, musica.