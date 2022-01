I Concerti di Capodanno a Vienna e Venezia in tv

Fabio Luisi dirige il Concerto di Capodanno dalla Fenice, Daniel Barenboim quello al Musikverein di Vienna Il Musikverein di Vienna Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà il direttore d'orchestra italiano Fabio Luisi a dirigere il tradizionale Concerto di Capodanno dalla Fenice di Venezia che Rai1 propone in diretta sabato 1° gennaio alle 12.25, e in replica lo stesso giorno su Rai5 alle 18. Nel cast due tra le più apprezzate voci di oggi: quella del soprano sudafricano Pretty Yende e quella del tenore americano Bryan Jadge. Il Coro è quello del Teatro La Fenice, istruito da Alfonso Caiani, mentre gli interventi di danza sono affidati alla compagnia Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, impegnata nelle coreografie di Diego Tortelli che accompagnano la ripresa del concerto, girate in luoghi di grande suggestione, come il Labirinto Borges di Fondazione Cini, le installazioni di Achim Menges e di Tumo alla Biennale, e Palazzo Grassi – Pinault Collection. In programma una scelta di celebri brani tratti dal grande repertorio operistico, con pagine sinfoniche dalla Traviata di Verdi e dal Lohengrin di Wagner, e cori dalla Gioconda di Ponchielli, dal Trovatore, dalla Traviata e dal Nabucco di Verdi.

I melomani, potranno anche scegliere di iniziare l’anno nuovo all’insegna della grande musica con il Concerto di Capodanno dal Musikverein di Vienna, in onda su Rai2, sabato 1° gennaio alle 13.30 in prima visione e in replica su Rai5 alle 21.15. A Vienna sul podio ci sarà il grande direttore d'orchestra argentino-israeliano Daniel Barenboim che nel 2022 compirà ottant'anni e che non dirigeva il tradizionale e festoso appuntamento con i Wiener Philharmoniker dal 2014. Per l'occasione, oltre ai valzer e alle polke della famiglia Strauss, proporrà anche brani di Carl Michael Ziehrer e Joseph Hellmesberger Jr. alla loro prima esecuzione all’interno di un Concerto di Capodanno da Vienna.