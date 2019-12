“I delitti del BarLume”: il trailer di due nuovi capitoli

Andranno in onda il 13 e il 20 gennaio su Sky Cinema Uno i nuovi gialli ispirati ai libri di Marco Malvaldi

16 Dicembre 2019 | 11:12 di Giulia Ausani

Lunedì 13 e 20 gennaio su Sky Cinema Uno andranno in onda due nuovi capitoli de "I delitti del BarLume", film gialli a tinte comedy ispirati ai romanzi di Marco Malvaldi. Due nuovi casi scuoteranno la quotidianità dell’immaginaria cittadina toscana di Pineta e le indagini coinvolgeranno, come sempre, i pensionati ficcanaso Emo, Pilade, Aldo e Gino (rispettivamente Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marcello Marziali). E non soltanto loro: Massimo Viviani (Filippo Timi) tornerà finalmente a casa dopo la sua lunga assenza.

Nel cast ritroviamo anche Lucia Mascino nei panni della Commissaria Fusco ed Enrica Guidi in quelli della Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti tornano a interpretare Beppe Battaglia e Paolo Pasquali.

I due nuovi capitoli si intitolano “Donne con le palle” (dall’omonimo racconto di Malvaldi) e “Ritorno a Pineta”, in cui Massimo tornerà a casa dopo le disavventure in Sud America e dovrà fare i conti con tutti i cambiamenti avvenuti in sua assenza.