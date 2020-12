“I delitti del BarLume”: il trailer di “Mare forza quattro” e “Tana liberi tutti”

Andranno in onda l'11 e il 18 gennaio su Sky Cinema i nuovi gialli ispirati ai libri di Marco Malvaldi

01 Dicembre 2020 | 12:37 di Giulia Ausani

Lunedì 11 e 18 gennaio su Sky Cinema andranno in onda due nuovi capitoli de "I delitti del BarLume", film gialli a tinte comedy ispirati ai romanzi di Marco Malvaldi. Anche quest'anno due nuovi casi scuoteranno la quotidianità dell’immaginaria cittadina toscana di Pineta, chiamata a fare i conti con la pandemia.

Nel cast ritroviamo Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino nei panni della Commissaria Fusco ed Enrica Guidi in quelli della Tizi, mentre Stefano Fresi e Corrado Guzzanti tornano a interpretare Beppe Battaglia e Paolo Pasquali.

Sempre insieme, anche se questa volta con l’ausilio della tecnologia, il “quartetto uretra” composto dai pensionati Emo, Pilade, Aldo e Gino (rispettivamente Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marcello Marziali)

I due nuovi capitoli si intitolano “Mare forza quattro” e “Tana liberi tutti”, e sono come sempre ispirati al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Saranno disponibili anche on demand e in streaming su NowTv.