“I Fantastici – fly2tokyo”: una nuova serie con Bebe Vio

Su Rai Play una finestra sul mondo paralimpico con un testimonial d'eccezione Bebe Vio







Per la serie “veri supereroi” da venerdì 6 agosto arriva su RaiPlay I Fantastici – fly2tokyo: una serie in dieci puntate da 15 minuti ciascuna, (più una speciale da 40’) con la regia di Emanuele Pisano, che racconteranno le storie di altrettanti atleti, pronti a lanciarsi nella scommessa di qualificarsi alle Paralimpiadi di Tokyo.

Il progetto “fly2tokyo” nasce da un’idea di Bebe Vio, che ha deciso di seguire il percorso sportivo di 10 atleti dell’art4sport team in vista delle Paralimpiadi che si disputeranno dal 24 agosto al 5 settembre. Gli 11 giovani protagonisti della serie sono tutti campioni nelle discipline di atletica leggera, nuoto, sitting volley, scherma in carrozzina, triathlon e basket in carrozzina.

Ognuno racconterà il suo percorso, fatto di preparazione, impegno, gare per la qualificazione ed emozioni per le vittorie e delusione per le sconfitte subìte. Oltre a Bebe Vio, gli altri atleti coinvolti nel progetto sono Emanuele Lambertini (scherma in carrozzina), Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Francesca Fossato (sitting volley), Riccardo Bagaini (atletica leggera), Marco Pentagoni (atletica leggera), Lorenzo Marcantognini (atletica leggera). E ancora: Davide Obino (basket in carrozzina), Vittoria Bianco (nuoto), Veronica Plebani (triathlon), Ambra Sabatini (atletica leggera).

«I Fantastici - fly2tokyo” è una serie di cui sono super fiera e soddisfatta, ci abbiamo lavorato tanto e non vedo l’ora che possiate vedere le puntate che verranno messe online!» afferma Bebe Vio, che continua: «Tutto è nato da una scommessa fatta tra noi atleti: “Partiamo in 11 nel percorso di qualificazioni per Tokyo 2020, scommettiamo che almeno 6 di noi ce la faranno?!” ». Oltre a lei infatti, saranno alle Paralimpiadi di Tokyo anche Lambertini, Giordan, Fossato, Bianco, Plebani e Sabatini.