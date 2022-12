I film delle Feste: 4 prime serate per tutta la famiglia

Le Feste, si sa, si passano in famiglia. E non c’è niente di più bello che vedere un film tutti insieme, grandi e piccini, sul divano di casa. Per la settimana natalizia la Rai ha in serbo quattro prime serate ricche di emozioni.

Si comincia lunedì 26 dicembre su Rai1 con "La Bella e la Bestia", rivisitazione della famosissima fiaba che vede protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, il principe-mostro. Martedì 27, sempre su Rai1, l’appuntamento prosegue con "Aladdin", il fantasy diretto da Guy Ritchie con Will Smith nei panni del Genio della lampada.

E per la gioia di tutte le bambine, ecco giovedì 29 su Rai2 "Frozen II-Il segreto di Arendelle", secondo capitolo del film di animazione, che segue le vicende delle due sorelle Elsa e Anna nella magica Foresta Incantata, basato sulla fiaba "La regina delle nevi" di Hans Christian Andersen.

Si chiude in bellezza, venerdì 30 su Rai3, con "Alla ricerca di Dory" e le mille vicissitudini della piccola pesce chirurgo che un giorno si ritrova separata dai suoi genitori. E si mette alla loro ricerca incontrando tanti amici.