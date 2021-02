I Golden Globes in diretta su Sky

Su Sky Atlantic e Sky TG24 “live” la 78ª edizione della cerimonia di consegna dei premi Tina Fey che con Amy Poehler presenterà la serata dei Golden Globes Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà trasmessa anche quest’anno da Sky, in diretta su Sky Atlantic e Sky TG24 nella notte fra 28 febbraio e 1 marzo, la 78ª edizione della cerimonia di consegna dei Golden Globes, i premi assegnati prima degli Oscar, dalla stampa estera da Hollywood (la Hollywood Foreign Press Association o Hfpa) al meglio della tv e del cinema dell’anno scorso.

Su Sky Atlantic la diretta integrale della serata partirà alle 00.30 e poi, lunedì sera dalle 19.40, andranno in onda gli highlights della serata. Sky TG24 seguirà l’evento in diretta dall’1.00 con in studio il commento di Denise Negri, Federico Chiarini, Francesco Castelnuovo e la partecipazione di Alessandra Venezia, membro della HFPA e della giornalista e scrittrice Marta Perego.

A causa della pandemia, i candidati saranno in collegamento dalle proprie abitazioni ed Amy Poehler e Tina Fey, per la quarta volta al timone dello show, saranno rispettivamente a Los Angeles - al Beverly Hilton Hotel dove tradizionalmente si svolge la cerimonia - e a New York al Rainbow Room.