I Måneskin ospiti a “Che tempo che fa”

A pochi giorni dall’uscita di “The Loneliest” i Måneskin saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio nella puntata di domenica 16 ottobre Redazione Sorrisi







Come altri grandi star, i Måneskin saranno ospiti in esclusiva di Fabio Fazio a “Che Tempo Che Fa” domenica 16 ottobre su Rai3.

La band romana sta consolidando sempre di più il successo internazionale: sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo, con più di 6 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e 289 certificazioni globali tra cui 15 dischi di diamante, 230 dischi di platino e 44 dischi d’oro. Freschi di nomination (quattro) agli American Music Awards 2022 e agli MTV Europe Music Awards 2022 (due candidature), stanno per riprendere il loro tour mondiale da Città del Messico, che li porterà in oltre 20 città degli Stati Uniti e del Canada, prima di intraprendere quello europeo, riprogrammato per il 2023.

I Måneskin, ormai chiamati a buon diritto “band dei record”, saranno ospiti di Fabio Fazio a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo “The Loneliest”: la canzone è stata la più ascoltata al mondo nel primo giorno (7 ottobre 2022), entrando nelle classifiche di 28 Paesi e piazzandosi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. La band ha lanciato il videoclip (girato a Villa Tittoni di Desio, in Brianza) con un concerto esclusivo a Londra.