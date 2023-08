I Mondiali di Atletica in tv

Soni tre le reti, Rai, Sky ed Eurosport, che si sono aggiudicate i diritti dei Mondiali di Atletica Leggera in programma a Budapest da sabato 19 a domenica 27 agosto: nove giorni di gare con quarantadue titoli in palio.

La Rai proporrà sessanta ore di diretta distribuite tra Rai 2, Rai Sport HD e Rai Play. In particolare su Rai2 ci saranno sempre due collegamenti: la mattina intorno alle 7 in caso di prove su strada o alle 10, e il pomeriggio alle 18,30 con il racconto in diretta di Franco Bragagna affiancato da Guido Alessandrini e Stefano Tilli con Elisabetta Caporale impegnata nelle interviste a bordo pista e, in studio, Luca Di Bella.

Su Sky Sport Summer e Sky Sport Arena saranno invece 72, le ore di diretta con Nicola Roggero, Stefano Baldini e Federica Frola. Mentre in studio i commenti saranno di Giovanni Bruno, Laura Strati, Federico Cattaneo, Silvano Chesani e Lucilla Andreucci.

Eurosport, rete del gruppo Discovery, proporrà invece tutto il Mondiale in streaming con la telecronaca di Andrea Campagna e Davide Viganò e i commenti tecnici di Giorgio Rondelli, Alessio Conti, Elisa Bettini e Gianni Mauri.

Per quanto riguarda i nostri atleti ci sarà l'atteso ritorno alle gare di Marcell Jacobs - che nei 100 sfiderà l'americano Kerley -, campione olimpico in carica dei 100m (e della 4x100m), reduce da un'annata tormentata dagli infortuni. Il capitano, Gimbo Tamberi, inseguirà nel salto in alto l'unico titolo che manca alla sua collezione, mentre i marciatori Antonella Palmisano e Massimo Stano sono a caccia del bis mondiale dopo l'alloro a cinque cerchi.

Senza dimenticare le possibili sorprese positive, dalle neo primatiste italiane Larissa Iapichino nel lungo e Nadia Battocletti nei 5000m fino ad Alessandro Sibilio, uomo da finale nei 400h e Mattia Furlani, che sogna di continuare la sua escalation fenomenale nel salto in lungo, dopo essere balzato quest'anno a 8,24 metri a Hengelo e aver firmato un 8,44 ventoso a Savona.