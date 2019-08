I nuovi tronisti di Uomini e Donne sono Sara, Alessandro, Giulia e Giulio: conosciamoli meglio

Giulia Quattrociocche

Giulia Quattrociocche ha 27 anni ed vuole raggiungere la sua seconda laurea in scienze politiche. Si mostra, almeno nella sua presentazione, come una donna molto determinata. Non ha voluto però lasciare l'Italia evitando una possibile esperienza lavorativa in Cina, ci tiene infatti a rimanere al fianco della sua mamma che ha avuto a quanto pare dei trascorsi non facili (e che si porta anche in vacanza).

Non crede nel matrimonio. «Lascio sempre una porticina aperta» dice, perché non sa fidarsi degli uomini, specie dei narcisisti. Si piace molto e vuole essere femminile sempre, da single e non: «L'uomo tradisce quando si perdere quella sensualità» spiega «per questo il mio uomo non mi troverà mai con il pigiamone della nonna». Ha un rapporto conflittuale con il padre.

È completamente nuova al mondo della tv ed estranea ai social.