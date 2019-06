I programmi del daytime di Raiuno di quest’estate

11 Giugno 2019 | 12:31 di Tiziana Lupi

Un’estate sorprendente quella proposta da Raiuno nel daytime, con volti nuovi e programmi inediti che affiancano i classici della rete.

A partire da lunedì 17 giugno la giornata si apre all’insegna della tradizione: dalle 6.45 alle 10.30 “Unomattina Estate” proporrà come sempre un mix di informazione e intrattenimento. Alla guida del programma, i giornalisti Valentina Bisti e Roberto Poletti. Alle 10.30, per un’ora, la linea passerà a Monica Marangoni, volto già conosciuto dagli spettatori di “Unomattina”, programma per il quale negli anni ha curato diverse rubriche. Stavolta lancia l’inedito “TuttoChiaro”, che ha intenzione di offrire al pubblico informazioni utili, incontri, suggerimenti e idee per affrontare le piccole e grandi difficoltà quotidiane.

Dai consigli pratici ai sentimenti: alle 14.00 arriverà “Io e te”, un’altra novità. A condurla sarà Pierluigi Diaco insieme con Sandra Milo e Valeria Graci; si aprirà con un confronto sui temi più popolari del momento discussi da due “squadre” di opinion leader. Seguiranno le interviste di Diaco a personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche a gente comune, mentre in conclusione Sandra Milo e Valeria Graci seguiranno la posta del cuore.

Per finire alle 16.50 partirà “La vita in diretta Estate”, appuntamento tradizionale ma condotto da una coppia inedita: l’attore e conduttore Beppe Convertini e la giornalista Lisa Marzoli racconteranno l’estate fra cronaca, spettacolo e costume.