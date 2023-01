I programmi Mediaset per l’inverno e la primavera 2023

I programmi di punta non si fermeranno durante la settimana di Sanremo Redazione Sorrisi







Mediaset punta forte sui mesi invernali e sulla primavera con tanti programmi di punta che non si fermeranno nemmeno durante la settimana di Sanremo.

Su Canale 5 sono già in onda “Striscia la notizia” e “Avanti un altro!” ed è partito sabato 7 gennaio “C’è posta per te” con una puntata record che ha superato il 32% di share. Italia 1 ha già visto riprendere “Le Iene” in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione post natalizia. Su Rete4 sono già in onda tutte le prime serate d’informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia.

Venerdì 13 gennaio debutta la seconda stagione di “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada a cui seguirà da febbraio la seconda stagione di “Buongiorno mamma” con Raoul Bova.

Quanto all’intrattenimento, “Grande Fratello Vip”, che non si è mai interrotto nemmeno durante le feste, tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction. Esordiranno poi nelle prossime settimane tre show-evento: “La tv dei 100 e uno” con Piero Chiambretti, “Michelle Impossible & Friends” con Michelle Hunziker, “Felicissima sera” con Pio e Amedeo, oltre che “Lo show dei record” con Gerry Scotti.

Da segnalare anche il grande calcio: da febbraio al via su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia.

A marzo poi ripartiranno al sabato sera “Amici” di Maria De Filippi, il “Maurizio Costanzo Show” e in primavera su Italia 1 la nuova stagione di “Back to School” condotta da Federica Panicucci. Verso metà aprile debutterà la nuova stagione dell’”Isola dei Famosi”.

Le reti Mediaset continueranno la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo, l’evento di musica, costume e tv più importante in Italia: l'editore ritiene un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause.