I Seat Music Awards tornano il 9 e 10 il settembre

Sempre dall'Arena di Verona: una serata speciale con Nek e due serate con Carlo Conti e Vanessa Incontrada Carlo Conti e Vanessa Incontrada Credit: © Getty Manuela Puglisi







Ci penserà Nek a dare il via all’edizione 2021 dei Seat Music Awards con il primo dei tre appuntamenti previsti per i premi della musica italiana. L’8 settembre a partire dalle 16.30 all’Arena di Verona l’appuntamento è con “Speciale Seat Music Awards – Disco Estate”, con ospiti e musica live, in onda il 12 settembre su Rai1. I biglietti sono disponibili da giovedì 29 luglio su www.ticketone.it, www.vivaticket.com e www.ticketmaster.it.

Già disponibili invece i biglietti delle due serate principali, condotte anche quest’anno da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sempre dall’Arena di Verona, in prima serata su Rai1 il 9 e il 10 settembre.

La quindicesima edizione dei Music Awards (la terza in partnership con Seat) premia i maggiori successi discografici, premiati tra giugno 2020 e settembre 2021, gli albumoro, platino e multiplatino e i singoli multiplatino.