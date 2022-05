I The Jackal commentano l’Eurovision su RaiPlay

Dall'11 al 15 maggio è disponibile “Eurovision Song Contest a casa The Jackal – La reaction” Redazione Sorrisi







Dopo il successo con gli Europei di calcio dall'11 al 15 maggio ci pensano i The Jackal a commentare l'Eurovision con “Eurovision Song Contest a casa The Jackal – La reaction”, in esclusiva su RaiPlay.

Il giorno dopo la messa in onda Ciro, Fabio, Claudia e Simone commenteranno i momenti salienti della serata, mentre per la finale della manifestazione saranno al gran completo, con l'aggiunta di Aurora e Fru.