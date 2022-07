I The Jackal presentano la Red Bull SoapBox Race 2022

A San Marino la pazza sfida tra veicoli artigianali senza motore The Jackal Credit: © Dmax Lorenzo Di Palma







La Red Bull SoapBox Race 2022, è di certo una delle una delle gare di veicoli più pazze del mondo. In pratica consiste in un “Gran Premio” in cui equipaggi da 4 componenti si sfidano in gare di corsa facendo affidamento solo sulla spinta e sulla forza di gravità e dove la vittoria è assegnata considerando sia il tempo impiegato per arrivare al traguardo (con il pilota ancora a bordo), che le doti tecniche e artistiche del mezzo.

La gara è ripartita lo scorso giugno a San Marino e il racconto televisivo del meglio dell’evento che ha visto sfidarsi 40 team con i loro veicoli artigianali senza motore, completamente realizzati e progettati dai partecipanti, andrà in onda sabato 30 luglio alle 13.30 sul canale DMax.

E nelle vesti di autori e commentatori dello speciale tv il collettivo comico dei The Jackal, che in questa edizione hanno anche provato l'ebbrezza della velocità, esibendosi con un loro mezzo nella suggestiva cornice del centro storico medievale di San Marino, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Ciascuno con un ruolo specifico - Aurora, Fru e Fabio al commento, Simone alle interviste a fondo pista e nell'equipaggio del mezzo, Alfredo in giuria, Ciro coinvolto nella costruzione della loro auto - i The Jackal faranno vivere ai telespettatori di Dmax i momenti più esilaranti dell’evento, con gli aneddoti del “dietro le quinte”, la sintesi delle performance, le valutazioni dei giudici: oltre al già citato Alfredo Felco, il creator Luis Sal, protagonista del podcast Muschio Selvaggio, il surfista e atleta Red Bull Leonardo Fioravanti, Veronica Ruggeri de Le Iene.