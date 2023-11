Ida Platano è la nuova tronista di “Uomini e Donne”: ecco perché

Una notizia rivoluzionaria. La celebre dama si siede sul trono rosso in cerca dell'amore Alessandro Alicandri







È dal 2015 che la dama Ida Platano frequenta lo studio di "Uomini e donne" alla ricerca dell'anima gemella. Negli anni ha avuto incontri e frequentazioni con Sossio Aruta, Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato, Diego Tavani, Alessandro Vicinanza. Ma le sue storie d'amore più importanti sono state essenzialmente due: quella con Riccardo Guarnieri (tormentatissima) e poi con Alessandro Vicinanza, la cui storia, durata quasi un anno, si è da poco conclusa.

Oggi, dopo l'abbandono del trono da parte di Manuela Carriero per aver mandato via tutti i suoi corteggiatori, trova molto più di una "sostituta" che cambia le regole del gioco. Di fatto Ida è una dama che occupa il ruolo di tronista, il che è una vera rivoluzione. Ecco le sue dichiarazioni:

«Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo gran parte del tempo qui. Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di stravolgere il look dei miei clienti con tagli, colori, acconciature, mi sbizzarrisco ogni giorno. Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi, ha deciso di chiudere e oggi mi voglio rimettere di nuovo in gioco ma sicuramente non rincorrere più nessuno. Chi mi vuole mi sta accanto e vicino, chi non mi vuole una volta andato basta, io chiudo. Sono una romanticona, come in amore e in amicizia, do tutta me stessa, mi piace viaggiare e mi piace tanto tanto mangiare. Però c'è una cosa, non mi piace andare in palestra. Sono una donna decisa, dinamica, impulsiva, aggressiva, gelosa. Sono sempre stata schietta e anche diretta e questo può dare sicuramente fastidio a tante persone. Vivo con mio figlio Samuele. È arrivato come un uragano, mi sono ritrovata da sola a crescerlo giorno per giorno».

In quel momento si emoziona parlando del figlio, esprimendo le sue insicurezze legate al fatto che il figlio cresce con solo la figura materna.

«Grazie a lui mi sono un po' addolcita, la vita mi ha smussato gli angoli e come mamma e sono razionale, in amore sono istinto puro. In amore mi sono sempre buttata a capofitto, seguendo sempre i miei sentimenti, però, ahimè, fino adesso non mi è andata tanto bene. Ma non sottovalutate la mia voglia di lottare perché rimasta uguale. Sicuramente non perderò questa parte di me. Altrimenti non sarei io. Oggi però voglio vivere un percorso diverso perché vorrei fosse la volta giusta. L'uomo mi piace alto e mediterraneo, anche se l'estetica non è tutto. Ho voglia di un uomo che sia deciso, determinato, che mi tenga testa. E che abbia voglia di progettualità e la sera vorrei tanto che mi sussurrasse "Non ti preoccupare Ida, ci sono io con te". Oggi voglio una storia d'amore che sia per sempre».