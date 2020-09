Il 19 settembre riparte la Serie A

Vi mostriamo le prime quattro giornate con gli orari di anticipi e posticipi e i canali di messa in onda

08 Settembre 2020 | 9:10 di Matteo Valsecchi

Mai così corta è stata l’attesa per il ritorno del campionato di Serie A. A un mese e mezzo dalla conclusione della scorsa stagione, terminata il 2 agosto con lo scudetto della Juventus, dal 19 settembre si torna in campo. E qui sotto vi mostriamo le prime quattro giornate con gli orari di anticipi e posticipi e i canali di messa in onda.

Nulla cambia rispetto allo scorso anno: 7 partite sono trasmesse in esclusiva da Sky, le altre 3 dalla piattaforma streaming Dazn. A inaugurare la stagione saranno Fiorentina e Torino, sabato 19 alle 18. La partenza più complicata ce l’avrà la Juventus: nelle tre partite iniziali, tutte alle 20.45, giocherà contro Sampdoria, Roma (fuori casa) e Napoli. Ma attenzione perché le supersfide non sono finite qui: il 17 ottobre alle 18, per la quarta giornata ci sarà il derby tra l’Inter (con la nuova maglia a zigzag) e il Milan.

Ancora da definire gli orari di Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia posticipate al 30 settembre perché Inter, Atalanta e Spezia hanno chiuso la scorsa stagione più tardi.

Calendario del campionato

Prima giornata

• Sabato 19/9

Fiorentina-Torino (ore 18.00) SKY

Hellas Verona-Roma (ore 20.45) DAZN

• Domenica 20/9

Parma-Napoli (ore 12.30) DAZN

Genoa-Crotone (ore 15.00) DAZN

Sassuolo-Cagliari (ore 18.00) SKY

Juventus-Sampdoria (ore 20.45) SKY

• Lunedì 21/9

Milan-Bologna (ore 20.45) SKY

• Mercoledì 30/9

Benevento-Inter (orario da definire) SKY

Lazio-Atalanta (orario da definire) SKY

Udinese-Spezia (orario da definire) SKY



Seconda giornata

• Sabato 26/9

Torino-Atalanta (ore 15.00) SKY

Cagliari-Lazio (ore 18.00) SKY

Sampdoria-Benevento (ore 18.00) SKY

Inter-Fiorentina (ore 20.45) DAZN

• Domenica 27/9 Spezia-Sassuolo (ore 12.30) DAZN

Hellas Verona-Udinese (ore 15.00) DAZN

Napoli-Genoa (ore 15.00) SKY

Crotone-Milan (ore 18.00) SKY

Roma-Juventus (ore 20.45) SKY

• Lunedì 28/9 Bologna-Parma (ore 20.45) SKY



Terza giornata

• Venerdì 2/10

Fiorentina-Sampdoria (ore 20.45) SKY

• Sabato 3/10 Sassuolo-Crotone (ore 15.00) SKY

Genoa-Torino (ore 18.00) SKY

Udinese-Roma (ore 20.45) DAZN

• Domenica 4/10

Atalanta-Cagliari (ore 12.30) DAZN

Benevento-Bologna (ore 15.00) SKY

Lazio-Inter (ore 15.00) DAZN

Parma-Hellas Verona (ore 15.00) SKY

Milan-Spezia (ore 18.00) SKY

Juventus-Napoli (ore 20.45) SKY



Quarta giornata

• Sabato 17/10

Napoli-Atalanta (ore 15.00) SKY

Inter-Milan (ore 18.00) SKY

Sampdoria-Lazio (ore 18.00) SKY

Crotone-Juventus (ore 20.45) DAZN

• Domenica 18/10

Bologna-Sassuolo (ore 12.30) DAZN

Spezia-Fiorentina (ore 15.00) DAZN

Torino-Cagliari (ore 15.00) SKY

Udinese-Parma (ore 18.00) SKY

Roma-Benevento (ore 20.45) SKY

• Lunedì 19/10

Hellas Verona-Genoa (ore 20.45) SKY