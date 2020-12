“Il barbiere di Siviglia”: su Rai5 lo spettacolo d’apertura dell’Opera di Roma

31 Dicembre 2020 | 14:55 di Lorenzo Di Palma

Rai Cultura propone per la fine dell’anno - giovedì 31 dicembre in prima serata su Rai5 - Il barbiere di Siviglia firmato da Mario Martone e diretto da Daniele Gatti, l’opera buffa di Gioachino Rossini con cui si è aperta con la stagione 2020/2021 dell'Opera di Roma. Martone realizza non soltanto la regia teatrale, ma cura anche la regia televisiva di questa produzione, che ha trasformato il Teatro Costanzi in un vero e proprio set.

Il nuovo allestimento dell'opera, su libretto di Cesare Sterbini dall'omonima commedia di Beaumarchais, ha i costumi di Anna Biagiotti e le luci di Pasquale Mari. Protagonisti sul palco sono il baritono Andrzej Filonczyk nel ruolo del titolo, il tenore Ruzil Gatin nei panni del Conte d'Almaviva, il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya in quelli di Rosina, il basso-baritono Alessandro Corbelli nella parte di Don Bartolo e il basso Alex Esposito in quella di Don Basilio. Completano il cast Patrizia Biccirè (Berta) e Roberto Lorenzi (Fiorello). Il Coro dell'Opera di Roma è diretto da Roberto Gabbiani.