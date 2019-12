Il “Blob” del 2019

31 Dicembre 2019 | 13:03 di Lorenzo Di Palma

Non mancherà neanche quest’anno su Rai 3 il “controverso e inedito rewind degli eventi (veri & falsi), delle notizie (vere & false) delle persone e dei personaggi protagonisti & antagonisti (spesso loro malgrado) dell'anno appena trascorso” a cura di Blob.

Il passaggio tra l'anno 2019 ed il 2020 vedrà nuovamente Blob protagonista in prima fila per ripercorrere in un montaggio graffiante l’intera annata televisiva in tre appuntamenti distinti a partire da martedì 31 dicembre, alle 21, su Rai3.