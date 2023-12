Il “Blob” del 2023

Si chiama “Non c'è nessuno, tranne noi mostri!” il consueto riassunto, puntuale e a tratti spietato, dell’anno appena trascorso proposto, come ogni 31 dicembre, da “Blob”, in onda domenica 31 dicembre dalle 23.35 su Rai3.

In questo 2023 si sono verificati eventi eccezionali per gravità e intensità, fatti, come la terribile guerra in Palestina, che hanno sconvolto ancora di più il panorama internazionale già afflitto da mille altri cronici conflitti.

E poi la politica italiana in fermento e le emergenze climatiche che hanno inevitabilmente influenzato la nostra quotidianità e, di riflesso, quella dell’universo mediatico.

Nonostante tutto, però, “Blob” è riuscito a tessere le trame di questo racconto non trascurando i momenti di maggiore leggerezza e giocando - come sempre - con quei registri più classici del dramma e della commedia, con quella vena narrativa di suggestione neorealista, su cui si fonda la stessa storica efficacia del programma.